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Trabzonspor'un, Ezequiel Lavezzi ile anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor aradığı kanat forveti Çin Süper Ligi'nde buldu. Bordo-Mavili ekip Ezequiel Lavezzi ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Trabzonspor'un, Ezequiel Lavezzi ile anlaştığı iddia edildi
Hebei China Fortune takımında oynayan dünyaca ünlü yıldız Ezequiel Lavezzi’yi renklerine katmak üzere harekete geçen Bordo-Mavililer’in Arjantinli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
 

TEK SORUN İMZA ÜCRETİ


Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Castillo’yu elden çıkartıp, Lavezzi’yi renklerine dahil edecek olan Muharrem Usta yönetimi, Sosa’dan vatandaşı Lavezzi hakkında geniş çaplı bir bilgi edindi. Tangocu da kefil oldu. 20 gol ve 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lavezzi ile temaslar yoğunlaşırken, görüşmelerin hızlandırılacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un, 31 Aralık 2017 tarihinde sözleşmesi sona eren Lavezzi’nin imza parasında indirim istediği de öğrenilirken, Lavezzi’nin menajeriyle yeniden bir araya gelinerek son noktanın konulması hedefleniyor.
 

CASTILLO İÇİN 5 MİLYON EURO


Fırtına’nın 4 milyon dolara satın aldığı ancak bu süreçte bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Castillo’ya İspanya’nın teklif geldi. Valencia’nın Kolombiyalı için 5 milyon Euro’luk teklif sunduğu ve yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili son kararı Rıza Çalımbay’ın vereceği ve onaylaması halinde Castillo’nun İspanyanın yolunu tutacağı bildirildi.
 

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