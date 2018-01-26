Trabzonspor'un istediği Loic Remy'de flaş gelişme

Trabzonspor
'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Loic Remy
için Bordo Mavililer
'e kötü haber geldi.
İspanyol Marca
gazetesinde yer alan habere göre Las Palmas
'ta gözden düşen golcü futbolcu, çeşitli kulüplerle görüşmesine rağmen Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.
Haberde Daha önce Levante
'yle anlaştığı iddia edilen Fransız santrfor için Getafe
'nin de devreye girdiği ve oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz yaz Chelsea
'den Las Palmas'a bedelsiz olarak giden Remy, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.
Erdinç Şahin