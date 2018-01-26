Trabzonspor'un istediği Loic Remy'de flaş gelişme

Erdinç Şahin

'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiğiiçin'e kötü haber geldi.İspanyolgazetesinde yer alan habere göre'ta gözden düşen golcü futbolcu, çeşitli kulüplerle görüşmesine rağmen Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.Haberde Daha önce'yle anlaştığı iddia edilen Fransız santrfor için'nin de devreye girdiği ve oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.Geçtiğimiz yaz'den Las Palmas'a bedelsiz olarak giden Remy, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.