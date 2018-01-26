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Trabzonspor'un istediği Loic Remy'de flaş gelişme

Ara transfer döneminde Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Loic Remy için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Las Palmas forması giyen Fransız santrfor, Getafe'yle anlaşmaya çok yakın.

Trabzonspor'un istediği Loic Remy'de flaş gelişme
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Loic Remy için Bordo Mavililer'e kötü haber geldi.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre Las Palmas'ta gözden düşen golcü futbolcu, çeşitli kulüplerle görüşmesine rağmen Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.

Haberde Daha önce Levante'yle anlaştığı iddia edilen Fransız santrfor için Getafe'nin de devreye girdiği ve oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz yaz Chelsea'den Las Palmas'a bedelsiz olarak giden Remy, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.


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