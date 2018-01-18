Trabzonspor'un yeni transferi Novak İstanbul'da

Erdinç Şahin

Bir süredir sol bek arayışında olan, Danimarka’nıntakımında forma giyenile anlaşmaya vardı.Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.Bordo-mavili takımla anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.