Trabzonspor'un yıldızları için devler kapıda!

"EN İYİSİNİ BEKLEYECEĞİZ"

"ORTAK KARAR VERECEĞİZ"

UEFA'DAN YUSUF'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Erdinç Şahin

bir yandan devre arasında kadrosunu takviye için sınırlarını zorlarken, diğer yandan da elindeki oyunculara teklif üzerine teklif geliyor. Yönetim her ne kadar genç yıldızlarını devre arasında satmayı kesinlikle düşünmese de farklı alternatifler devreye giriyor. Bordo-Mavililer’in Kucka ve Sosa transferinde ilişkilerini geliştirdiği, bir başka İtalyan deviiseiçin Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.Yakın temaslara rağmen Trabzonspor kanadı devre arasında böyle bir alış-veriş düşünmüyor, ancak kapıları da kapatmıyor. Bordo-Mavililer’in, “En iyi teklifi duymak istiyoruz. Bu nedenle de aceleci davranmayacağız. Oyuncularımızın vereceği karar da bu noktada çok önemli olacak. Şimdi için değil ama sezon sonu için konuşabiliriz” mesajlarını verdiği öğrenildi.Oyuncular da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetimin verdiği, “Ortak karar vereceğiz. Asla sizin istemediğiniz bir gelişmeye biz de olumlu bakmayacağız” garantisiyle rahatlayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün menacerlerine de, “Kulübümüzden habersiz kesinlikle bir adım atmayalım. Burada her 2 tarafın da menfaatleri mutlaka masada ortak olsun” telkini yaptığı bildirildi.UEFA, 2018’e damga vurması beklenen oyuncularla ilgili geniş bir değerlendirme yayınladı ve Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı için de özel bir parantez açtı. Listede yer alan tek Türk oyuncu olmayı başaran Karadeniz temsilcisinin 20 yaşındaki oyuncusu için UEFA’nın resmi internet sitesinde, “Trabzonspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, orta sahanın hücum bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı’nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yazıcı, bu sezon 17 lig maçının tümünde forma giydi” sözlerine yer verildi.