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Trabzonspor'un yıldızları için devler kapıda!

Milan Yusuf Yazıcı, Roma ise Abdülkadir Ömür için Bordo-Mavililer’in kapısını çaldı. Karadeniz ekibinin kurmaylarıysa, “Devre arasında kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Ancak sezon sonu için konuşabiliriz” yanıtını verdi.

Trabzonspor'un yıldızları için devler kapıda!
Trabzonspor bir yandan devre arasında kadrosunu takviye için sınırlarını zorlarken, diğer yandan da elindeki oyunculara teklif üzerine teklif geliyor. Yönetim her ne kadar genç yıldızlarını devre arasında satmayı kesinlikle düşünmese de farklı alternatifler devreye giriyor. Bordo-Mavililer’in Kucka ve Sosa transferinde ilişkilerini geliştirdiği Milan’ın Yusuf Yazıcı, bir başka İtalyan devi Roma’nın ise Abdülkadir Ömür için Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.
 

"EN İYİSİNİ BEKLEYECEĞİZ"


Yakın temaslara rağmen Trabzonspor kanadı devre arasında böyle bir alış-veriş düşünmüyor, ancak kapıları da kapatmıyor. Bordo-Mavililer’in, “En iyi teklifi duymak istiyoruz. Bu nedenle de aceleci davranmayacağız. Oyuncularımızın vereceği karar da bu noktada çok önemli olacak. Şimdi için değil ama sezon sonu için konuşabiliriz” mesajlarını verdiği öğrenildi.
 

"ORTAK KARAR VERECEĞİZ"


Oyuncular da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetimin verdiği, “Ortak karar vereceğiz. Asla sizin istemediğiniz bir gelişmeye biz de olumlu bakmayacağız” garantisiyle rahatlayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün menacerlerine de, “Kulübümüzden habersiz kesinlikle bir adım atmayalım. Burada her 2 tarafın da menfaatleri mutlaka masada ortak olsun” telkini yaptığı bildirildi.
 

UEFA'DAN YUSUF'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER


UEFA, 2018’e damga vurması beklenen oyuncularla ilgili geniş bir değerlendirme yayınladı ve Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı için de özel bir parantez açtı. Listede yer alan tek Türk oyuncu olmayı başaran Karadeniz temsilcisinin 20 yaşındaki oyuncusu için UEFA’nın resmi internet sitesinde, “Trabzonspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, orta sahanın hücum bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı’nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yazıcı, bu sezon 17 lig maçının tümünde forma giydi” sözlerine yer verildi.
 


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