Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Trabzonspor yeni başkanını seçti

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına yeniden Ali Sürmen seçildi

Trabzonspor yeni başkanını seçti
Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Ali Sürmen ile Şükrü Kuleyin, başkanlık için adaylığını koydu.

332 OY ALDI


Adayların konuşmalarının ardından yapılan seçime, 4 sandıkta oy kullanma hakkı bulunan 806 üyeden 474'ü katıldı. Oyların 332'sini alan Sürmen, yeniden Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı oldu.

Kuleyin ise 137 oyda kaldı. Seçimde 5 oy da geçersiz sayıldı.

Sonucun belli olmasının ardından Sürmen ve Kuleyin, kol kola kürsüye geldi.

Sürmen, Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Sürmen, "Seçilmiş yeni divan başkanınız olarak istirham ediyorum, küskünlükleri bırakın, kulübümüz elden gidiyor. Önümüzdeki günlerde divan olarak yapacağımız birlik beraberlik, ortak akıl yürütme çalışmalarında hepinizin katkı sağlamasını bekliyorum. Kongre yarışında çok seviyeli güzel çalışma yapan Şükrü kardeşime teşekkür ediyorum. Trabzonspor mutlaka ondan yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

'KAZANAN TRABZONSPOR'DUR'


Kuleyin ise kongreye katılan üyelere teşekkür ederek, "Benim için bir deneyimdi. Trabzonspor camiasıyla kucaklaştım. Kazanan Trabzonspor'dur. Ali abiyi tebrik ediyorum." dedi.

Kongreye AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, eski CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu, Trabzonspor'un eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman, Atay Aktuğ, Mustafa Günaydın ile üyeler katıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trabzon, Şehit Eren Bülbül için koşacak

Trabzon, Şehit Eren Bülbül için koşacak
Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)

Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)
Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!
Antalyaspor Kayserispor : 2-1 (Maç özeti)

Antalyaspor Kayserispor : 2-1 (Maç özeti)
Arjen Robben, flaş Beşiktaş açıklaması

Arjen Robben, flaş Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ta Bayern Münih hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Bayern Münih hazırlıkları başladı
MHK'den Abdullah Yılmaz'ın iddialarına ilk yanıt

MHK'den Abdullah Yılmaz'ın iddialarına ilk yanıt
Galatasaray'da Emmanuel Eboue ve Johan Elmander kararı

Galatasaray'da Emmanuel Eboue ve Johan Elmander kararı
Beşiktaş yönetimi Alper Ulusoy'a öfke dolu

Beşiktaş yönetimi Alper Ulusoy'a öfke dolu
Türkiye Boks Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Boks Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret