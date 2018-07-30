Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile basının karşısına çıkan Hosseini kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bordo mavili kulübün ikinci İranlı futbolcusu olan Hosseini, “Burada bulunduğum için mutluyum. Eski takımım da taraftarlı bir takımdı. Burada da taraftarı çok olan bir takıma geldiğim için gururlu ve mutluyum” dedi.

Trabzonspor’a transferinin ardından hayalleriyle ilgili soruya ise gehnç futbolcu, “İlk olarak benim düşüncem, takımım için yapacağım neler varsa yapmak. Takımın başarısı benim için ilk sırada. Ondan sonra gelecekle ilgili hayırlısı neyse o olur inşallah” diye konuştu.

TRABZONSPOR’A TRANSFERİ

Trabzonspor’a transfer süreci ile ilgili de konuşan Hosseini, “Buradan Trabzonspor ve İstiklal yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı olarak ben bilmediğim için sizinle paylaşamam. Şunu biliyorum ki yönetim kendisi çok güzel bir şekilde bu süreci ilerletti” dedi.

İlk olarak söz alan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Gördüğünüz gibi arkada Trabzonspor Tesisleri ve önünde kiralanan yat limanı böyle bir imza töreni dünyada hiç bir yerde yoktur. Trabzonspor bu konuda farkını da göstermiş oldu. Yeni transferimizi uzunca bir zamandır tanıyorsunuz. Borservisinde ufak bir pürüz vardı. Halledildi kadromuza katıyoruz. İnşallah bizleri mahcup etmeyecek. Kendisine başarılar diliyorum. Bu transferde özellikle yönetici arkadaşımız Özer Bayraktar’ın çok katkısı oldu. Oraya giderek kaldı, işi çözümleyerek geldi. Burası Trabzonspor’a ait bir yat limanı belki dünyada hiçbir takımda böyle bir imkan yoktur. Biz tesislerimizdeki faaliyet alanlarını genişleterek futbolcular için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. En son çocuk parkı koyduk. Eşiyle antrenmana gelen bir futbolcunun çocuğu orada oynarken eşi de oturup çay içecek, güzel vakit geçirecek. Trabzonspor’dan başka hiçbir kulübün de sanırım yat limanı yoktur. Trabzonspor bu tür falliyetlerini sürdürecek. Trabzonspor yakın çevreden oyuncu katılımını hedefliyor. İran, Gürcistan ve Yunanistan gibi.. Sosyal yaşam olarak daha yakın ülkeler. Bu dışarıya kapalı olmak değil. ABD’den oyuncu gelebilir. Ama ana politika böyle olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan İranlı futbolcu 5 numaralı formayı giyecek.



