Trabzonspor'da İranlı oyuncu Majid Hosseini'nin transfer maliyeti belli oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Majid Hosseini'nin transferiyle ilgili mali ayrıntılara yer verildi.

3 YILLIK MUKAVELE

Anlaşmaya göre, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele yapılan oyuncuya, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için 500'er bin eurodan toplam 1 milyon euro garanti ücret ödeneceği vurgulandı.

Bir yıllık opsiyonun kullanılması halinde 2020-2021 futbol sezonu için Hosseini'nin 600 bin euro garanti ücret alacağı aktarılan bildirimde, "Mohsen Ebrahimi Aliabad'a menajerlik hizmet bedeli olarak 45 bin euro ödenecektir. Futbolcunun opsiyonunun kullanılması halinde, menajerlik hizmet bedeli olarak 60 bin euro daha ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Hosseini'nin transferi karşılığında İstiklal Kulübü'ne 400 bin dolar bonservis ödeneceği, oyuncunun yetiştirme tazminatının da en fazla 200 bin dolarlık tutarının kulüp tarafından karşılanacağı aktarıldı.

YETİŞTİRME TAZMİNATI

Açıklamada, oyuncunun 100 bin dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesi yerine, 600 bin dolar bonservis ve yetiştirme tazminatı verilmesi kararıyla ilgili şu görüşler paylaşıldı:

"Buna karşılık oyuncu Majid Hosseini'nin kulübü İstiklal ile arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi kullanılmış olsaydı, kulübümüz öncelikle 100 bin dolar serbest kalma bedeli ve 240 bin euro yetiştirme bedeli olmak üzere yaklaşık 380 bin dolar tutarında bir maliyetle karşılaşacaktı. Geçici lisansı için FIFA'ya başvurulacak oyuncu, asgari 30 günlük bir sürede oynayamayacaktı. Bu süreçleri yaşamak yerine, İstiklal Kulübü ile anlaşarak transferi gerçekleştirme yoluna gitmemiz dolayısıyla, ortaya çıkan 220 bin dolar tutarındaki fazla ödemenin, 120 bin doları oyuncu tarafından, 55 bin doları menajeri tarafından ve 45 bin doları da kulübümüz tarafından karşılanmıştır."

AA