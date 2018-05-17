Trabzonspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay bu hafta Bordo-Mavili takım ile son maçına çıkacağını açıkladı.

17 Mayıs 2018, Perşembe 12:08 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 12:19
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Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısında görevi bırakacağını açıkladı. Çalımbay "Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Dün Özkan hoca Hayrettin bey ve Ömer bey ile dördümüz bir araya geldik. Ben istedim görüşmeyi. İkisini açıklamayacağım. Kendilerine mukavelem bitiyor dedim. Onlar da nasıl yapalım dediler. Ben önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmüyorum dedim. Kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayıralım dedim. Karabük maçımız var iyi bir şekilde son maçımıza çıkacağız. Dolu dolu bir 7 ay geçirdik. Daha iyi noktalara gelinebilirdi ama şartlar nedeniyle bu duruma gelindi."


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