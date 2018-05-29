Fırtına’nın Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, bugün yeni teknik direktörü açıklaması beklenirken, transfer çalışmaları da hızla devam ediyor.

Özkan Sümer’in raporu doğrultusunda Osmanlıspor’dan Numan Çürüksu, Umar Aminu ile Serdar Gürler, Karabükspor’dan Tayyib Talha Sanuç, Samsun’dan Enes İlkin ve Brondby ile sözleşmesi sona eren Teemu Pukki’yle görüşen Karadeniz temsilcisi, imzayı son günlere bırakmak istemiyor.

Yeni isimleri sezon başı kampına yetiştirmeyi hedefleyen Bordo-Mavili yönetim, bu oyuncuların kısa zamanda takıma uyum sağlamasını amaçlıyor.

SOSA VE BURAK

Trabzonspor’da aynı zamanda iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Tomas Hubocan, Jan Durica, Matus Bero ve Juraj Kucka’nın menacerleri ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, yakın zamanda Jose Sosa ve Burak Yılmaz’la da pazarlık masasına oturacak.

Bordo-Mavililer, 26 Haziran’da başlayacak sezon başı kampına kadar bu isimlerle daha uygun bir ücrete anlaşmayı ya da yollarını ayırmayı planlıyor.