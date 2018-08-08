Trabzonspor, Özer Hurmacı ile yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu ifadeler yer verildi.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

"Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere; kulübümüzde geçmiş yıllarda forma giyen Özer Hurmacı, bir önceki dönem Yönetim Kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek TFF’ye başvurmuştur.

Dönemin Yönetim Kurulu tarafından futbolcu ile mutabık kalınan tazminatsız ve hatta kulübümüze 350 bin TL kâr ettirecek fesih anlaşması imzalanmamış ve beraberinde yaşanan süreçte oyuncunun TFF’ye yaptığı başvuru sonrası kulübümüz haksız bulunarak 5 milyon 351 bin TL’lik tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

'GİRİŞİMLER KARŞILIKSIZ BIRAKILMIŞTIR'

Futbolcunun tazminat talebi, Yönetim Kurulumuz tarafından kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tabloya uygun bir planlama dahilinde ivedilikle çözülmeye çalışılmıştır.

Ancak uzlaşı adına yapılan tüm girişimler “Trabzon’un Çocuğu’’ diye anılan Özer Hurmacı tarafından karşılıksız bırakılmıştır!

Trabzonlu olmamasına rağmen, kulübümüzden ayrılırken içeride bulunan 1 milyon 500 bin TL’lik alacağını ‘’bir telefon görüşmesiyle’’ taksitlendiren ve TFF’ye başvurmayan Uğur Demirok’un örnek davranışından hareket eden Yönetim Kurulumuz, aynı talebi Özer Hurmacı’ya da iletmiştir.

TAZMİNATI TEK SEFERDE ÖDENDİ

Ancak; ‘’Trabzon’un çocuğu’’ diye anılan oyuncu, indirim taleplerimizi reddetmiş, taksitlendirme yönünde yaptığımız pek çok uzlaşma girişimlerimize olumsuz yanıt vermiş ve hatta tazminat bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki kayıtlara ‘’Trabzonspor’un lisans almasına engel borç’’ olarak da işleterek, bu eylemiyle kulüp lisansı almamızı da engellemiştir.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; gerek kendi dönemimizde gerekse daha önceki dönemlerden günümüze yansıyan sorunların çözümü için iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük ilkeleriyle hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu anlamda; kulübümüzün tüm iyi niyetli girişimlerine olumsuz yanıt veren, ‘’Trabzon’un çocuğu’’ olarak bilinen Özer Hurmacı’ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL’lik tazminatın tek seferde ödendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız!"

TRABZON (İHA)