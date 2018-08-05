Trabzonspor dün Cagliari maçında sakatlanan Vahid Amiri hakkında açıklama yaptı.

'SAĞ DİZ İÇ YAN BAĞLARINDA YARALANMA'

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri’nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı



