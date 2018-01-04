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Trabzonsporlu Emmanuel Nas Boca Juniors'ta

Trabzonspor Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas için Boca Juniors ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Trabzonsporlu Emmanuel Nas Boca Juniors'ta
Bordo Mavili kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros’un Club Atletico Boca Juniors’a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.


KASASINA 2.3 MİLYON EURO KOYACAK


Trabzonspor, Mas’ı gönderdiği taktirde sol beke takviye için düğmeye basacak. Başarılı sol bek, Julio Buffarini ve Wanchope Ábila’nın ardından Boca’nın 3. transferi olacak. Boca Juniors’un, sağlık kontrolünden geçirdiği Emmanuel Mas için Trabzonspor’a 2.3 milyon dolar ödeyeceği öğrenildi.



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