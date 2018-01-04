Trabzonsporlu Emmanuel Nas Boca Juniors'ta



KASASINA 2.3 MİLYON EURO KOYACAK

Haber Merkezi

Bordo Mavili kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros’un Club Atletico Boca Juniors’a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor, Mas’ı gönderdiği taktirde sol beke takviye için düğmeye basacak. Başarılı sol bek, Julio Buffarini ve Wanchope Ábila’nın ardından Boca’nın 3. transferi olacak. Boca Juniors’un, sağlık kontrolünden geçirdiği Emmanuel Mas için Trabzonspor’a 2.3 milyon dolar ödeyeceği öğrenildi.