Trabzonsporlular meydanda!

Trabzonspor'da bugünkü Beşiktaş maçından çok saat 14.00'daki yürüyüş, ön plana çıktı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı, 'Haksızlığa karşı tek yürek' yürüyüşünde, Yargıtay'ın şike yapıldığı kararından sonra 2010-2011 şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesi için harekete geçilmemesi kınandı.

Yürüyüşe Trabzon'un yanı sıra birçok ilden gelecek taraftarların da katıldığı bildirildi. Trabzon'da 'Haksızlığa karşı tek yürek' yürüyüşü düzenleyen bordo-mavili taraftarlar aynı yürüyüşü İstanbul'da da düzenleyecek.

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