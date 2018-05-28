Bu hafta içinde Trabzonspor'un gelecek sezon planlaması ile ilgili ilk somut adımlar atılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yarın düzenleyeceği basın toplantısında takımın yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

Hocanın belli olmasının ardından bordo-mavililer transfer çalışmalarına hız verecek. Trabzonspor'da alternatifli bir liste oluşturulduğu, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran, Tiago Pinto, Aminu Umar, Serdar Gürler ve Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi'nin gündemde olduğu belirtildi. Kardemir Karabük'ten Tayyib Talha Sanuç ve Samsun'dan Enes İslam İlkin'le ise prensip anlaşması sağlandı.

(Sabah)