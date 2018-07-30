Bordo-Mavililer geçtiğimiz sezon Lorient'te forma giyen stoper Zargo Toure ile birlikte Eric Ayuk'u da Türkiye'ye getirdi.

Ayuk transferin perde arkasında ise ünlü isim vardı. Fanatik Trabzonsporlu olduğu bilinen Rafet El Roman'ın, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuku’un bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı. Transfermarkt'ın verilerine göre Ayuk'un güncel piyasa değeri 100 bin euro...

"TRABZONSPOR'A ARMAĞAN ETTİ"

Gazeteci Hasan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evet.. Eric Ayuk, Trabzon'a geldi.. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak. Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana. Yarına güzel bir video ile bu durumu süsleyeceğiz. Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor mevcut kulübü ile yani bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi'' ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman’ın tavsiyeleriyle Trabzonspor’un gündeme gelen Ayuk, bugün Trabzon’da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. (61saat)

AÇIKLAMALAR GELİYOR

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü, Zargo Toure ve Hosseini transferleriyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

İlk olarak Hosseini'yi açıklayan bordo mavililer, şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Ardından da borsaya Zargo Toure açıklaması yapıldı:

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.