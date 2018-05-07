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Trafik kazası konuşulurken canlı yayında kaza oldu

Trafik kazalarının konuşulduğu canlı yayın sırasında trafik kazası meydana geldi.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:09
Trafik kazası konuşulurken canlı yayında kaza oldu
İlginç olay NTV canlı yayını sırasında yaşandı. Zincirlikuyu’dan yayın yapan Korhan Varol’un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.



Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.



Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.

Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


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