Trafik kazası sonrası levye ve beyzbol sopalı kavga

İstanbul Bağcılar'daki Yüzyıl Mahallesi'nde lüks bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından iki araç içinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

POLİSİN YANINDA BİLE KAVGA DEVAM ETTİ

Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişiden 1'i yaralandı. Lüks araçtakiler daha sonra diğer aracın camını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavganın büyümesinin ardından çevredekiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ancak kavga polisin yanında da devam etti.

Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar yaşanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.