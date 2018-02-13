15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ergün'ün cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ergün, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akşehir Devlet Hastanesinden alınan şehidin cenazesi, ilçe merkezindeki babaevine getirildi. Şehidin şapkasını takan kız kardeşi Güllü Akça, cenaze aracına çıkarak, "Bu senin şapkan Ali'm benim. Ben seni nasıl bırakayım. Emanetin emanetimizdir. Eşine gözümüz gibi bakacağız. Ben sana doyamadım." diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehit polisin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Anne Döndü Ergün, tabutun başında "Yandım kuzum benim, ateş düştüğü yeri yakar yavrum." diyerek gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle durdukları gözlenen şehidin babası Veysel Ergün, eşi Fındık Ergün, erkek kardeşi Yılmaz Ergün ve kız kardeşi Çiğdem Arslan'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin eşinin hamile olduğu, kardeşi Yılmaz Ergün'ün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Suriye'den atılan roket yaşlı adamın önüne düştü

Suriye'den atılan roket yaşlı adamın önüne düştü
NATO’dan Afrin mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru

NATO’dan Afrin mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru
Son dakika! Rusya: Kürtlerin Suriye sürecine katılmasını destekliyoruz

Son dakika! Rusya: Kürtlerin Suriye sürecine katılmasını destekliyoruz
Selahattin Demirtaş Ankara'ya götürüldü

Selahattin Demirtaş Ankara'ya götürüldü
Son dakika! Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu

Son dakika! Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
YPG/PKK evlerden saldırıyor

YPG/PKK evlerden saldırıyor
'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu

'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu
Sahte içkilerle yakalandı, kendisini 'İçiciyim' diye savundu

Sahte içkilerle yakalandı, kendisini 'İçiciyim' diye savundu
Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: 10 kayıp

Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: 10 kayıp
Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki