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Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi

Düzce’de, bisikletle seyir halindeyken kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülmeye çalışılan yaralı, yolda ikinci kez kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi
Merkeze bağlı Aynalı köyünde bisikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Avni Kaplan’a, Gökhan Yıldız idaresindeki otomobil çarptı. Yaralanan Kaplan, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülürken, Konuralp Mahallesi Tabakhane Köprüsü’nde, otomobil bir evin duvarına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNCE ÇIKARILDI


Kazada, Avni Kaplan aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kaplan, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Avni Kaplan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

DÜZCE (AA)
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