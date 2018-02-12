Trafik Park’ta 30 bin çocuk eğitim aldı

SERTİFİKA DA VERİLİYOR

Senim Tanay

’ta çocuklar; ışıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafiğinin küçük bir örneği bulunuyor. Parka gelen çocuklar önce görevli polis memurundan trafikle ilgili temel bilgileri dinliyor, ardından akülü arabalarla trafiğe çıkıyor.Eğitimin uygulama aşamasında ise çocuklar yol çizgilerini ne anlama geldiğini, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamlarını öğreniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar sertifika sahibi de oluyor.