Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Trafik Park’ta 30 bin çocuk eğitim aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çocukların severek ve isteyerek derse girdikleri bir eğitim modeli düşüncesiyle şekillenen Trafik Park’ta uygulamalı temel trafik eğitimi alan öğrenci sayısı 30 bine ulaştı

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:48
Trafik Park’ta 30 bin çocuk eğitim aldı
Trafik Park’ta çocuklar; ışıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafiğinin küçük bir örneği bulunuyor. Parka gelen çocuklar önce görevli polis memurundan trafikle ilgili temel bilgileri dinliyor, ardından akülü arabalarla trafiğe çıkıyor.

SERTİFİKA DA VERİLİYOR

Eğitimin uygulama aşamasında ise çocuklar yol çizgilerini ne anlama geldiğini, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamlarını öğreniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar sertifika sahibi de oluyor.

 


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