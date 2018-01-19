Trafik polisi kardan arabaya ceza kesti



"PARK YASAĞI" GEREKÇESİYLE CEZA KESTİLER



"GECEMİZİ MAHVETTİN"

Gizem Yetil

Kanadalı, soğuk hava koşullarından faydalanarak evine yakın bir yolun kenarına gerçek bir arabanın ölçülerine sahip kardan bir araba yaptı. Çocuklarını eğlendirmek amacıyla yaptığı araba, kısa süre sonra caddeden geçen trafik polislerinin dikkatini çekti.Arabanın yanına gelen polisler 33 yaşındaki Kanadalı ağaç işçisi olan Laprise'in yaptığı aracın gerçek olmadığını anladı. Ancak yolun bu kısmı park yasağı olan bir yer olduğu gerekçesiyle ceza kestiler.Polislerin yanına giden Laprise, bunun çocukları için bir şaka olduğu söyledi, ancak polisler onu dinlemeyerek trafik cezasının yazıldığı kağıt koçanını ellerine verdiler. Ayrıca talihsiz adama gece mesailerinde kendilerini meşgul ettiği için de ceza yazdılar.Cezayı yedikten sonra açıklamalarda bulunan Laprise, arabanın "Geleceğe Dönüş" serisindeki DeLorean DMC-12 olduğunu ve tamamen kardan oluştuğunu belirtti.Polis ayrıca ceza kağıdının üzerine “Sen bizim gecemizi mahvettin” yazdı.