Trafik polisi kardan arabaya ceza kesti

Kanada'da Simon Laprise Simon çocuklarını kandırmak için kardan araba yaptı. Eğlenmek amaçlı yapılan bu araç polislerin dikkatini çekti ve Simon kendini çok farklı bir durumun içinde buldu

Trafik polisi kardan arabaya ceza kesti
Kanadalı Simon Laprise, soğuk hava koşullarından faydalanarak evine yakın bir yolun kenarına gerçek bir arabanın ölçülerine sahip kardan bir araba yaptı. Çocuklarını eğlendirmek amacıyla yaptığı araba, kısa süre sonra caddeden geçen trafik polislerinin dikkatini çekti.


"PARK YASAĞI" GEREKÇESİYLE CEZA KESTİLER


Arabanın yanına gelen polisler 33 yaşındaki Kanadalı ağaç işçisi olan Laprise'in yaptığı aracın gerçek olmadığını anladı. Ancak yolun bu kısmı park yasağı olan bir yer olduğu gerekçesiyle ceza kestiler.



Polislerin yanına giden Laprise, bunun çocukları için bir şaka olduğu söyledi, ancak polisler onu dinlemeyerek trafik cezasının yazıldığı kağıt koçanını ellerine verdiler.  Ayrıca talihsiz adama gece mesailerinde kendilerini meşgul ettiği için de ceza yazdılar. 


"GECEMİZİ MAHVETTİN"


Cezayı yedikten sonra açıklamalarda bulunan Laprise, arabanın "Geleceğe Dönüş" serisindeki DeLorean DMC-12 olduğunu ve tamamen kardan oluştuğunu belirtti.

Polis ayrıca ceza kağıdının üzerine “Sen bizim gecemizi mahvettin” yazdı.


 


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