Trafik sigortasında fiyatlar değişti

BİLAL EMİN TURAN



BİR DEFAYA MAHSUS



2018’DE DEVAM EDECEK



BASAMAK DÜŞTÜKÇE FİYAT KATLANIYOR

İdil Janet Demiray

Hazine Müsteşarlığı, araç sahiplerini canından bezdiren trafik sigortasına tavan getirmek için 12 Nisan’da bir genelge yayımlamıştı. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40’a varan oranlarda ucuzlamıştı. Uygulama 15 milyon araç sahibine nefes aldırmıştı. her ay düzenLİ artIŞ Genelgede fiyatların her ay yüzde 1 zamlanacağıyla ilgili bir de detay vardı. Bu zam 4 ay boyunca uygulandı. Ancak 24 Ağustos’ta ikinci bir genelge yayımlanarak yüzde 1’lik zam sınırı Eylül itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarıldı. Sebep sigorta şirketlerinin maliyet artışıydı. Bir başka deyişle Nisan’dan sonra tavan fiyat yerinde durmadı, her ay zamlandı. 8 ayda yüzde 10.45 Aralık itibarıyla tavan fiyata toplam (kümülatif) yüzde 10.45 zam yapılmış oldu. Böylece İstanbul’da ilk kez araç alarak trafiğe çıkan 4’üncü basamaktaki bir sürücüye Nisan’da en fazla 855 liraya poliçe kesilirken Aralık’ta tavan 945 liraya fırladı. Hiç kaza yapmayıp hasarsızlık indirimi alanlar da artık 470 lira yerine 520 liraya sigorta yenileyebiliyor.Fiyat artışlarının sınırlı olması sürücüleri rahatlattı ama sigorta şirketlerinin “Maliyet arttı, zarar ediyoruz” bahanesi bitmedi. Bu yüzden Hazine’ye ve hükümete sık sık taleplerini ileten sigortacılar bunun meyvesini almış görünüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek (Hazine’den de sorumlu), yılbaşında tavana bir defaya mahsus yüzde 5 zam yapılacağını söyledi.“Tavan fiyat 2018’de devam edecek” diyen Şimşek, “Sigorta şirketlerinin 9 ayda 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Sermayelerinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak” dedi. Şimşek, tavan fiyata her ay uygulanan yüzde 1.5’lik artışın da süreceğini kaydetti. Buna göre yıllık zam yüzde 24’e ulaşacak.İlk kez araç alanlar trafiğe 4’üncü basamak olarak çıkıyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor, 5, 6 ve 7’nci kademeye kadar çıkılıyor. Tavan fiyatta, 5’inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6’ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7’nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1’e doğru düşüyor. Bu durumda fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.