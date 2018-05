Trafikte makas atanlara büyük ceza

YÜZE YAZILAN CEZA ORANI YÜZDE 32'YE YÜKSELDİ



TRAFİK DENETLEME NOKTALARI OLUŞTURULDU



OTOBÜS DENETİMLERİNDE YÜZDE 63 ARTIŞ

TRAFİK ENSTİTÜSÜ'NDE ÖZGÜN EĞİTİM VERİLECEK



MAKAS ATANALARA CEZA YOLDA

Büşra Kamış

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.Toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, ilgili daire başkanları, kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.Burada bir konuşma yapan Soylu, ülkede terör, uyuşturucu ve trafik olmak üzere üç ana can kaybı noktası bulunduğunu belirterek, bu sorunlarda sıfır can kaybı seviyesine ulaşmadan "başarılıyız" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu doğrultuda görevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.Politika belgesi kapsamında hayata geçirilen maket trafik ekipleri uygulamasıyla maketlerin konulduğu bölgelerdeki kazalarda yüzde 17,5 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptığımız çalışmalarla yüze yazılan ceza oranını yüzde 19'dan yüzde 32'ye, plakaya yazılan ceza oranını da 81'den 68'e çekmeyi başardıklarını aktardı.Soylu, cezaların yüze yazılmasının artmasıyla tebligat masraflarının 2016'da 110 milyon iken geçen yıl 83 milyona düştüğünü kaydetti.Trafik kontrollerini artırdıklarına değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:"2016'ya göre 2017 yılında trafik ekiplerimizce yapılan kontroller, toplamda yüzde 27,4 oranında arttı. Buna paralel olarak, meydana gelen kaza sayısında ve 100 bin kaza ve araç başına ölüm oranlarında azalışlar elde edildi. 100 bin araca düşen ölüm sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek 2017 sonunda ulaştığımız rakam 52'dir. 100 bin nüfus başına düşen ölüm sayısı ise 2008'i 100 olarak kabul edersek 2017 sonu itibarıyla 74'e gerilemiştir."Soylu, trafik kazalarının sadece binde 5'inin otobüslerin karıştığı kazalar olduğunu, bu kazalarda hayatını kaybeden insanların sayısının ise tüm kazalarda hayatını kaybeden insanların yüzde 3,3'ünü oluşturduğunu bildirdi.Otobüs kazalarının özellikle 02.00-08.00 saatlerinde meydana geldiğine vurgu yapan Soylu, kazaların başlıca sebeplerinin uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu, bunu engellemek amacıyla özel denetimler yaptıklarını anlattı.Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda özellikle otobüslere yönelik ve diğer araçlara yönelik trafik denetleme noktaları oluşturduk. İlk örneğini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu üzerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracağız." dedi.Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik polislerinin de denetim gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, bu şekilde geçen yıl 3 bin 628, bu yılın ilk üç ayında ise 2 bin 836 denetim yapıldığını kaydetti.Tüm otobüs denetimlerinde yüzde 63 artış gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler sayesinde 2016 yılına göre 2017 yılında meydana gelen tüm otobüs kazalarında yüzde 12,4 azalış görüldüğünü vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:"Ayrıca otobüs kazalarının yoğun olduğu gece 2 - sabah 8 arası yaptığımız bu denetimler sayesinde bu periyottaki kaza sayısında aslında çok azalış sağlamadık yüzde 3,5. Çok daha fazla azalış sağlamamız lazımdı. Yine bu periyottaki can kayıplarında ise yüzde 11,1 oranında azalma elde ettik."Geçen yıl meydana gelen kazalarda yoldan kaynaklanan kusurların oranının binde 8, araçlardan kaynaklanan kusur oranının ise binde 5 olduğunu anlatan Soylu, Medya Takip Projesiyle trafik konusunda yapılan hataların tespit edildiğini belirtti.Soylu, en çok kaza yapan sürücülere yönelik eğitimler verildiğini anımsatarak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Enstitüsü'nün Polis Akademisi Başkanlığı'na alındığını aktardı.Trafik konusundaki uzman personelin başka birimlere geçmemeleri yönünde bilgilendirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:"Trafik Enstitüsü sayesinde bu konuda onların (trafik polisleri) özgün eğitim almasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde 13 bin polisimiz var şu anda eğitimdeler. Bunlardan 3 bin tanesini trafik için ayıracağız, burada eğiteceğiz, Trafik Daire Başkanlığına alacağız, Başkanlıktan illere göndereceğiz. Yani bir daha oradaki trafik polisi memurumuzu bir taraftan bir tarafa nakledebilme imkanlarını da ortadan kaldıracağız. Bizim, onun yetişmiş, yetkin, tecrübeli haline ihtiyacımız var."FETÖ ile mücadele için trafik birimlerinden diğer birimlere personel aktardıklarını, yapılacak 10 bin alımdan da 2 bin polisin trafik birimlerinde istihdam edileceğini bildiren Soylu, trafik polislerinin kullanması amacıyla 284 adet yeni motosiklet alımıyla ve bu birimdeki personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla kıyafetlerinde de düzenlemeye gidildiğini vurguladı.Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın olumsuz sonuçlara neden olduğunu kaydeden Soylu, trafikte yapılan kötü alışkanlıklara yenilerinin eklenmemesi gerektiğini anlattı.Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.