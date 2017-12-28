SON DAKİKA

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafo deposunda bulunan 500 adet elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı
Lüleburgaz İşletme Bölge Başmühendisliği’nde büro sorumlusu olarak görev yapan M.A. polis merkezine yaptığı başvuruda, çalışanların trafo deposuna eski sayaçları indirmek için gittiklerini ancak bu esnada iş yeri çalışanlarından N.Y.’nin kendisini arayarak depodaki kapıda kilit olmadığını ve içerideki sayaçların çalındığını söylediğini anlattı.

Bunun üzerine kendisinin de olay yerine gittiğini ve yaklaşık 500 adet sayacın çalındığını gördüğünü söyleyen M.A., sayaçları çalanlardan şikayetçi oldu.

Vahit İŞBAŞARAN/DHA

 
Kayıt cihazı yerine modemi aldılar

Kayıt cihazı yerine modemi aldılar
Giresun'da vefat eden yaşlı kadının gömülmesine izin vermediler

Giresun'da vefat eden yaşlı kadının gömülmesine izin vermediler
Yat limanında korkutan yangın

Yat limanında korkutan yangın
Yine İstanbul, yine trafik magandası

Yine İstanbul, yine trafik magandası

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Hindistan’da yangın: 12 ölü

Hindistan’da yangın: 12 ölü
Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Kuşadası’nda bir sitenin istinat duvarı çöktü

Kuşadası’nda bir sitenin istinat duvarı çöktü
Hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Muğla'da bir kadın sevgilisiyle beraber kocasını öldürdü

Muğla'da bir kadın sevgilisiyle beraber kocasını öldürdü
Alkol kaza getirdi: 12 yaralı

Alkol kaza getirdi: 12 yaralı