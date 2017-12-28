Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Senim Tanay

’nde büro sorumlusu olarak görev yapan M.A. polis merkezine yaptığı başvuruda, çalışanların trafo deposuna eski sayaçları indirmek için gittiklerini ancak bu esnada iş yeri çalışanlarından N.Y.’nin kendisini arayarak depodaki kapıda kilit olmadığını ve içerideki sayaçların çalındığını söylediğini anlattı.Bunun üzerine kendisinin de olay yerine gittiğini ve yaklaşık 500 adet sayacın çalındığını gördüğünü söyleyen M.A., sayaçları çalanlardan şikayetçi oldu.