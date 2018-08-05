Trafoya bakım yaparken akıma kapılan personel öldü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye bağlı Mardin İşletme Başmühendisliği arıza ekibinde 10 yıldır çalışan 1 çocuk babası Serkan Ay, 2 gün önce, bakım yaptığı trafoda akıma kapıldı. Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Ay, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Tedaviye alınan Serkan Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailesine teslim edilen Ay'ın cenazesi, Mardin Zeytinlik köyüne getirildi. Serkan Ay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tes-İş Diyarbakır şube yöneticisi Beşir Vural, "Çalışma şartlarımız çok ağır. İşletmenin en çalışkan ve çalışma kurallarına uyanların başında geliyordu. Bir anlık dalgınlıkta insanın hayatına mal olan bir durumla karşılaşabiliyoruz" dedi.

DHA