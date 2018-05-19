Traktör ikiye bölündü : 4 yaralı

Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Baktat kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve kavşaktan dönmeye çalışan Salih Tatlılıoğlu yönetimindeki traktör ile aynı istikamete seyir halinde olan Samet Şener yönetiminde otomobil çarpıştı.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Meydana gelen kazada ikiye bölünen traktör sürücüsü Salih Tatlılıoğlu ile otomobil sürücüsü Samet Şener ve otomobilde yolcu olarak bulunan Engin Durmaz, Mehmet Can Dönmez yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.