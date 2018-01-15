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Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yağ değiştirmeye götürdüğü traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen bir kişi,aniden hareket eden traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

15 Ocak 2018, Pazartesi 16:44
Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü
Olay Çanakkale Bayramiç Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 10 BBS 53 plakalı traktörün yağını değiştirmek üzere servise götüren Erkan Ülkü (44), traktörü üzerine çıkmadan çalıştırdı.



Traktörün tekerlekleri altında sıkışan Ülkü'yü çevredeki vatandaşlar çıkararak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ülkü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle iki kez hayata döndürüldü. Bir kez daha kalbi duran Ülkü kurtarılamadı. Ülkü'nün daha önce de motosiklet kazasında yaralandığı ve bacağının sakat kaldığı öğrenildi. 

İHA


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