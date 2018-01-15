Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü

Can Hakman

OlayEski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 10 BBS 53 plakalı traktörün yağını değiştirmek üzere servise götüren Erkan Ülkü (44), traktörü üzerine çıkmadan çalıştırdı.Traktörün tekerlekleri altında sıkışan Ülkü'yü çevredeki vatandaşlar çıkararak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ülkü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle iki kez hayata döndürüldü. Bir kez daha kalbi duran Ülkü kurtarılamadı. Ülkü'nün daha önce de motosiklet kazasında yaralandığı ve bacağının sakat kaldığı öğrenildi.İHA