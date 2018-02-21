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Trakya'da çıkarılan Antik Yunan kral tacı ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trakya’daki tümülüslerden kazılarak çıkarılan tarihi eserlerin İstanbul’da satılmaya çalışıldığını tespit etti 

Trakya'da çıkarılan Antik Yunan kral tacı ele geçirildi
Sivil polis ekipleri, müzayede salonu sahibi gibi davranarak tarihi eser kaçakçılarıyla iletişime geçti. Aksaray’da bir otelde kaçakçılarla buluşan müşteri kılığındaki polisler, tarihi eserler için pazarlık yapmaya başladı.


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Kaçakçılar müşteri sandıkları polislere tarihi eserleri 500 bin dolara satacaklarını söyledi. 4 defineciye suçüstü yapılırken, kral, kraliçe veya üst düzey bir komutana ait olduğu değerlendirilen taç, alınlık, yüzük, koku kabı ve urneden oluşan 22 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin 2 bin 200 yıllık antik Yunan dönemine ait ve bazılarının saf altın olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’da kahvehane işlettikleri belirtildi.

Habertürk


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