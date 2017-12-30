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Trakya'da ilk: Klimalı otobüs durağı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için klimalı otobüs durağını hizmete sundu

30 Aralık 2017, Cumartesi 19:06
Trakya'da ilk: Klimalı otobüs durağı
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yağmur, kar ve soğuk havadan etkilenmemesi için klimalı kapalı durak yapıldığı belirtildi.          


ENGELLİ VATANDAŞLARA UYGUN TASARLANDI


Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen klimalı durağın vatandaşlar tarafından ilgi gördüğü ve durağın engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlandığı kaydedildi.          

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, klimalı durak hizmetinin Trakya’da "ilk" olduğunu  belirtti.


YAZIN SICAKTAN, KIŞIN SOĞUKTAN KORUYACAK


Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını aktaran Eşkinat, "Bu durak örnek bir durak ve bu çalışma Trakya’da ilk kez yapılıyor.  Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız yazın sıcaklarında da kışın soğuklarında da otobüs beklerken rahat edecek. Cumhuriyet Meydanı’nda hizmete giren klimalı durağın etrafı tamamen camdan oluşurken içeriğinde oturma alanı, ayakta/engelli bekleme alanı, klima ve bilgilendirme panosu bulunuyor. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.   

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