Tramvay yoluna park ettiler, zabıtayı dövdüler



"DARP RAPORU ALDIM"

İdil Janet Demiray

İzmit’te Tunç Ş. aracını tramvay yoluna park etti. Zabıta Memuru Murat Fidan, ceza kesmek için aracın fotoğrafını çekti. Tunç Ş. arkadaşıyla birlikte gelip Zabıta Memuru Murat Fidan’a “O fotoğrafları sil” dedi. Silmeyince de döverek burnunu kırdılar.Zabıta memuru Murat Fidan, "Şahabettin Bilgisu Caddesi, tramvay yolu üzerinde park eden araçları uyarmak ve ceza yazmakla görevliyim. Tramvay yoluna park etmiş bir araç sürücüsü, tramvayın geçişini engellediğinden dolayı görev icabı fotoğraf çektim. O sırada tramvay geçemediği için korna çalıyordu. Orada fotoğrafı çektikten 1-2 dakika sonra araç sürücüsü yanında başka bir kişiyle birlikte geldi. Aracını oradan aldı ve tramvayın geçişi sağlandı. Aracı tramvay yolunun yan tarafında koyduktan sonra araçtan indiler. Benden fotoğrafı silmemi istediler. Ben de park yasağını ihlal ederek tramvayı durdurduklarını, bu yüzden fotoğrafı silemeyeceğimi söyledim. Bir anda parladılar. Hakaret ve küfür ederek üzerime geldiler. İttiler beni. Zabıta arkadaşlarımız geldi. O sırada kendi araçlarından tekrar inerek saldırdılar. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum" dedi.