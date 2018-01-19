SON DAKİKA

Tramvay yoluna park ettiler, zabıtayı dövdüler

İzmit'te dün yok artık dedirten cinsten bir olay yaşandı. Tramvay yoluna park eden aracın sahibi arkadaşı ile birlikte, ceza kesmek isteyen zabıta memurunun burnunu kırdı

Tramvay yoluna park ettiler, zabıtayı dövdüler
İzmit’te Tunç Ş. aracını tramvay yoluna park etti. Zabıta Memuru Murat Fidan, ceza kesmek için aracın fotoğrafını çekti. Tunç Ş. arkadaşıyla birlikte gelip Zabıta Memuru Murat Fidan’a “O fotoğrafları sil” dedi. Silmeyince de döverek burnunu kırdılar.


"DARP RAPORU ALDIM"


Zabıta memuru Murat Fidan, "Şahabettin Bilgisu Caddesi, tramvay yolu üzerinde park eden araçları uyarmak ve ceza yazmakla görevliyim. Tramvay yoluna park etmiş bir araç sürücüsü, tramvayın geçişini engellediğinden dolayı görev icabı fotoğraf çektim. O sırada tramvay geçemediği için korna çalıyordu. Orada fotoğrafı çektikten 1-2 dakika sonra araç sürücüsü yanında başka bir kişiyle birlikte geldi. Aracını oradan aldı ve tramvayın geçişi sağlandı. Aracı tramvay yolunun yan tarafında koyduktan sonra araçtan indiler. Benden fotoğrafı silmemi istediler. Ben de park yasağını ihlal ederek tramvayı durdurduklarını, bu yüzden fotoğrafı silemeyeceğimi söyledim. Bir anda parladılar. Hakaret ve küfür ederek üzerime geldiler. İttiler beni. Zabıta arkadaşlarımız geldi. O sırada kendi araçlarından tekrar inerek saldırdılar. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hizan’da 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Hizan’da 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu
Karadeniz’de dev dalgalar iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi

Karadeniz’de dev dalgalar iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi
Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi

Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi
Sokak köpeğini kemerle dövüp, bıçakladılar

Sokak köpeğini kemerle dövüp, bıçakladılar
Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !

Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !
Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü
Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi
Hatay’da sanayi sitesinde patlama

Hatay’da sanayi sitesinde patlama
Hırsızlık zanlısı aracın lastik izinden yakalandı

Hırsızlık zanlısı aracın lastik izinden yakalandı

280 tüp kobra zehri ele geçirildi (Kobra zehri nedir, ne işe yarar?)

280 tüp kobra zehri ele geçirildi (Kobra zehri nedir, ne işe yarar?)
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı

Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı