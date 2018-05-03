15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Tramvayda ayakkabısını bir çocuğa veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı 

Samsun’da bindiği tramvayda yalın ayak gördüğü çocuğa kendi ayakkabılarını giydirerek insanlık dersi veren gencin, trenden indikten sonra yalın ayak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaptığı bu hareketle gündem olan gencin Irak uyruklu olduğu sanılıyor

03 Mayıs 2018, Perşembe 12:42
Tramvayda ayakkabısını bir çocuğa veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı 
Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp çocuğa giydirmişti (üstte).

Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etmişti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. 



Gencin trenden indikten sonra yalın ayak yürüdüğü yeni görüntüler:



Sergilediği örnek davranışla insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan istasyonundan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıdı. 
 

IRAK UYRUKLU OLDUĞU SANILIYOR


Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, Irak uyruklu olduğu sanılıyor. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Son Durak' kahvehanesinde, ölen müşterilerin fotoğrafları duvarlarda sergileniyor

'Son Durak' kahvehanesinde, ölen müşterilerin fotoğrafları duvarlarda sergileniyor
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası

Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Gözü kara pilot, uçağa sis yüzünden Karadeniz üzerinde 3,5 saat tur attırdı

Gözü kara pilot, uçağa sis yüzünden Karadeniz üzerinde 3,5 saat tur attırdı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı
Yazılıkaya 3 boyutlu olarak sanal ortamda dolaşılacak

Yazılıkaya 3 boyutlu olarak sanal ortamda dolaşılacak
Evinin kapısının önünde kırılan rögar kapağı eve hapsetti

Evinin kapısının önünde kırılan rögar kapağı eve hapsetti
İmam hatip lisesinde TÜBİTAK fuarı açıldı

İmam hatip lisesinde TÜBİTAK fuarı açıldı
Gözde Kırdar: Ara vermeye ihtiyacım var

Gözde Kırdar: Ara vermeye ihtiyacım var
Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu
Muharrem İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım

Muharrem İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım