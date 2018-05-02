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Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çorapla yolculuk yapan çocuğa verdi

Samsun'da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti. Olayın fotoğraflarını çeken 12’nci sınıf öğrencisi Emre Enes Köse o anları anlattı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 17:39
Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çorapla yolculuk yapan çocuğa verdi
Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti.
 

SOSYAL MEDYA BU GENCİ KONUŞUYOR


Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sobhet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi.




Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti. Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.



Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım etttiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.


 

FOTOĞRAFI ÇEKEN EMRE LİSELİ ENES ANLATTI


Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 12’nci sınıf öğrencisi Emre Enes Köse, fotoğrafın hikayesini anlattı.

Atakum’dan İlkadım’a doğru dün akşam tramvayla gittiğini belirten Köse, 11 yaşlarında 2 Suriyeli çocuğun da tramvaya bindiğini belirtti. Çocuklardan birisinin ayakkabısının yırtık, diğerinde ise ayakkabı olmadığını söyleyen Emre Enes Köse, "Biz de onlara bakıyorduk, daha sonra bir ağabey geldi ve ayağındaki ayakkabıları çıkardı, ayakkabısı olmayan çocuğa verdi. Çocuk ilk başta almak istemedi ama ağabey ısrar edince çocuk aldı. Hava da yağmurluydu ancak ayağındaki ayakkabıları vermesi nedeniyle ağabey evine çorapla gitmek zorunda kaldı" dedi.


 

'HEPİMİZ DUYGULANDIK'


Olay karşısında çok duygulandığını aktaran Köse, "Güzel bir sahneydi, ben de bu sahneyi ölümsüzleştirdim. Böyle bir olayı beklemiyordum. Ben dahil tramvaydaki herkes duygulandı." ifadesini kullandı. 


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