Transfer döneminde fırtına öncesi sessizlik

BEŞİKTAŞ'TA CENK'İN YERİNE GOLCÜ ARAYIŞI SÜRÜYOR

GALATASARAY'DA SOL BEK TRANSFERİ ŞART

FENERBAHÇE, ÜÇ BÖLGEYE TRANSFER YAPACAK

TRABZONSPOR'DA ÖNCELİK SOL BEK

Erdinç Şahin

'de liderlik koltuğunda oturan, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre en hazır kulüp konumunda. Ancak şampiyonluk yarışında iyi bir hava yakalamak adına önemli bir transfer harekatı içinde olan Başakşehir'de hedefTransfer sürecinin şu an olumlu ilerlediği ve transferin kısa sürede sonuçlanacağı bildiriliyor. Arda Turan, 6 sezondur İspanya La Liga'da forma giyiyor.Beşiktaş, transfer dönemine hızlı girerek Domagoj Vida ile sözleşme imzaladı ancak Cenk'in Everton'a transfer olmasından sonra bu bölge için kampa herhangi bir oyuncu katılmadı. Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in kadroya katılması beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Beşiktaş, ikinci bir forvet transferi de yapabilir. Şampiyonluk yarışında tecrübeli ve birbirlerini tanıyan oyuncu grubu avantajını kullanmak isteyen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, eksiklerini gidererek şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu göstermek istiyor.Galatasaray'da sol bek ve kanat oyuncusu arayışı devam ediyor. Süper Lig'de Göztepe maçının hemen öncesinde sözleşme imzalayarak eski takımına geri dönen Terim, imza töreninde de "Sol ayaklı bir sol bekimiz yok" diyerek bu bölgenin öncelikli olduğunu belirtmişti. Sezon başından beri kadro dışı olan Hakan Balta da 2'nci yarı ile birlikte yeni transfer gibi katkı vermeye devam edecek. Ayrıca Terim'in bir de gol yollarında etkili bir kanat oyuncusu istediği biliniyor.Son iki sezondur sol bek bölgesinde isteği performansı alamayan Fenerbahçe, lige kötü başlamasına rağmen ilk yarının sonuna doğru elde ettiği yükselişi yapacağı transferlerle sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek transferi ancak Ozan Tufan'ın da kamp kadrosuna alınmaması nedeniyle orta saha bölgesi için takviye aciliyeti doğurdu. Bu bölge için de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun adı geçiyor ancak, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğun en güçlü adayı olması bu transfer önündeki en büyük problem olarak gözüküyor.Öte yandan Fenerbahçe'nin sağ kanat transferi için de Hollanda ekibi Feyenoord'un Türk futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na bir ilgisi bulunuyor.Emmanuel Mas'ın ayrılışından sonra transfer önceliğini sol bek bölgesine veren Trabzonspor'da golcü bir sol kanat oyuncusu ve stoper arayışları devam ediyor. Sol bek mevkii için Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç, Danimarka ekiplerinden FC Midtjylland forması giyen Filip Novak en büyük adaylar. Kanat oyuncusu için eski futbolcusu Antalyasporlu Maicon'dan olumsuz yanıt alan Bordo mavili ekip, arayışlarına yurtdışında devam ediyor. Stoper transferi için de en büyük aday Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo. Trabzonspor, bu üç bölgeye planladığı transferleri sonuçlandırarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapma hedefinde.