Transferde Vida gerçeği! Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi...

PASALIC VE SERIC DEVREDEYDİ

‘SÖZÜMÜ TUTTUM, MUTLUYUM'

"TAKIMI ÇOK İYİ TANIYORUM"

Erdinç Şahin

Dünyaca ünlü savunmacı’yi sıfır bonservisle getiren2017 yılının son transfer bombasını da patlattı.Türkiye’de ve Avrupa’da çok sayıda kulübün peşinde koştuğu Hırvat savunmacıtıpkıgibi bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı renklere kazandırdı. Transferi için görüşmelere başlandığı dün KAP’a bildirilen Vida’nın Beşiktaş’a gelmesi gerçek bir başarı hikayesi. İşte yaşananlar…Umut Güner, Dinamo Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek olan Vida ile geçtiğimiz yaz görüşüp anlaştı ve ön protokol imzaladı. Protokole göre taraflardan biri anlaşmadan vazgeçtiği taktirde 3.5 milyon Euro ödeyecekti. Bu noktadan sonra devreye ezeli rakipler girdi. Fenerbahçe, ünlü menajer Dino Pasalic’e, Galatasaray da Igor Tudor’un menajeri Anthony Seric’e bu transfer için yetki verdi. İki kulüp de oyuncuya Beşiktaş’tan daha fazla para teklif etti ve 3.5 milyon Euro tazminatı ödemeye hazır olduklarını bildirdi.Teklifler bununla da kalmadı;’ya talip oldu, ancak oyuncu Beşiktaş’la yaptığı anlaşmadan geri adım atmadı. Vida, neden siyah beyazlı kulübü tercih ettiğini Hürriyet’e şöyle anlattı:“Beşiktaş ile yaz aylarında görüştüm. Umut Güner’le her konuda anlaştım ve protokol imzaladım. Bonservis konusu olmasa Beşiktaş formasını daha önce giyecektim. Ben, her zaman sözünde duran bir insanım. Öyle olmasam, diğer Türk takımlarının daha yüksek tekliflerini değerlendirirdim. Şimdi sözümü tuttum, mutluyum.”Transferinin mimarı Umut Güner’le poz veren Vida, “Beşiktaş’ın maçlarını izledim. Takımı çok iyi tanıyorum.ile aramızda büyük bir forma rekabeti olacak ve bundan kazanan da Beşiktaş olacak” dedi.