Transparan Deniz Akkaya



‘SEN KAŞINDIN!’

Deniz Akkaya, seksi bir body’nin üzerine giydiği transparan dantel tulumuyla etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden oldu.Öte yandangeçen günlerde, fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile ‘7. Fashion TV Moda Ödülleri’nin töreninde gerilmesiyle gündeme gelmişti.Sunucu, ‘En İyi Klip Yönetmeni’ ödülünü alan’nın adını anons etmek istemedi. Sahneye çıkan Nihat Odabaşı “Modellik hayatında önemli katkım vardı. Bu ödülü sunmak yerine mikrofonu başkasına vermen çok enteresan” diye sitem etti.Ardından, Instagram’da şu yorumu yaptı: “Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı!”da yanıtını dün şöyle verdi: “Kırgın olduğumu herkesten gizledim ama sen kaşındın. Nihat Bey sesi kendi kadar olan bir kadın şarkıcının peşine takıldı. Olabilir, hepimiz duruşumuza ters insanlarla arkadaşlık yaptık. Kendisine 15 yıl önce ‘Dostum sen sanatçısın, ikinci sınıf uvertürün çantacısı değil’ diye bir mesaj attım. Sözde dostum, mesajı o şahısa gösterdi.”Deniz Akkaya’nın ‘ikinci sınıf uvertür’ diye bahsettiği kişi, Nihat Odabaşı’nın dostu