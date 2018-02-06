TRAPPIST-1'deki gezegenlerin bazılarında bol miktarda su olabilir

Nazlı Erdol

'nin (veteleskoplarını kullanan araştırmacılar,'deki gezegenlerin kayalardan oluştuklarını saptadı.Gök bilimciler, araştırmada, TRAPPIST-1 sistemindeki çoğu gezegenin kütlelerinin yüzde 5'inin sudan oluştuğu sonucuna varıldığını ve bu miktarın Dünya'daki okyanusların 250 katı büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirtti.yıldızına en yakın gezegenlerin atmosfer buharı formunda su barındırdığı, yıldızdan uzak gezegenlerde ise donmuş su bulunduğu kaydedildi.Araştırmanın detayları "" dergisinde yayımlandı.Öte yandan'nın'nun spektrometre enstrümanını kullanan bilim adamları,sisteminde yaşama elverişli bölgede olduğu düşünülen d, e, f ve g gezegenlerinde yaptığı incelemede, bu ötegezegenlerden en az üçünde (d, e, f) Neptün benzeri hidrojen ağırlıklı sıcak atmosferler bulunmadığını tespit etti.Bu üç gezeninvegibi kompakt atmosferlere sahip gezegenlere benzediği, dolayısıyla gaz bileşimlerindeki çeşitliliğin canlı yaşamının ortaya çıkmasına olanak sağlayabileceği belirtildi. Bilim adamları "g" gezegeni için ise daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı.