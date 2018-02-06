İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

TRAPPIST-1'deki gezegenlerin bazılarında bol miktarda su olabilir

Dünya büyüklüğündeki yedi gezegenden oluşan TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerden bazılarında bol miktarda su bulunabileceği tespit edildi

TRAPPIST-1'deki gezegenlerin bazılarında bol miktarda su olabilir
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Spitzer ve Kepler teleskoplarını kullanan araştırmacılar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluştuklarını saptadı.

Gök bilimciler, araştırmada, TRAPPIST-1 sistemindeki çoğu gezegenin kütlelerinin yüzde 5'inin sudan oluştuğu sonucuna varıldığını ve bu miktarın Dünya'daki okyanusların 250 katı büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

TRAPPIST-1 yıldızına en yakın gezegenlerin atmosfer buharı formunda su barındırdığı, yıldızdan uzak gezegenlerde ise donmuş su bulunduğu kaydedildi.

Araştırmanın detayları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.



Öte yandan NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun spektrometre enstrümanını kullanan bilim adamları, TRAPPIST-1 sisteminde yaşama elverişli bölgede olduğu düşünülen d, e, f ve g gezegenlerinde yaptığı incelemede, bu ötegezegenlerden en az üçünde (d, e, f) Neptün benzeri hidrojen ağırlıklı sıcak atmosferler bulunmadığını tespit etti.

Bu üç gezenin Dünya, Venüs ve Mars gibi kompakt atmosferlere sahip gezegenlere benzediği, dolayısıyla gaz bileşimlerindeki çeşitliliğin canlı yaşamının ortaya çıkmasına olanak sağlayabileceği belirtildi. Bilim adamları "g" gezegeni için ise daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sanal sunucu sayısı bir yılda yüzde 60 arttı

Sanal sunucu sayısı bir yılda yüzde 60 arttı
GMC Yukon Denali satışta!

GMC Yukon Denali satışta!
En sessiz temizlikçi: Ultra Silincer Zen

En sessiz temizlikçi: Ultra Silincer Zen
HTC'den bomba gibi orta seviye telefon geliyor

HTC'den bomba gibi orta seviye telefon geliyor
LG fiyat politikasıyla kullanıcıları ürkütüyor

LG fiyat politikasıyla kullanıcıları ürkütüyor
Sony’de işler değişebilir

Sony’de işler değişebilir
Netflix, YouTube gibi dijital platformlara RTÜK denetimi

Netflix, YouTube gibi dijital platformlara RTÜK denetimi

Mars'ı hiç böyle görmemiştiniz

Mars'ı hiç böyle görmemiştiniz
Bilim insanları ilk kez galaksi dışında yeni gezegenler keşfetti

Bilim insanları ilk kez galaksi dışında yeni gezegenler keşfetti
Sony, akıllı telefon tarafında istediğini bulamadı

Sony, akıllı telefon tarafında istediğini bulamadı
Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı

Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı