Trappist-1 sistemindeki 7 gezegenden 2'si yaşamı destekleyebilecek nitelikte!

MATEMATİKSEL MODELİ ÇIKARILDI

YUMURTA ŞEKLİNDE YÖRÜNGE

ESNEME VE GENİŞLEME İÇ YAPIDA ISINMAYA NEDEN OLUYOR

EN YAŞANABİLİRLERİ D VE E

UÇAKLA GİDİLİRSE YOLCULUK 44 MİLYON YIL SÜRER

380 TRİLYON KİLOMETRE UZAKTA

Yusuf Cevahir

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen yıl, Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamıştı.Güneş Sistemi dışında, Samanyolu Galaksisi içindeki Kova takımyıldızında bulunan Trappist-1 (Trapezci-1) isimli yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya’ya benzerlik gösterdiği belirtilmişti.Bilim insanları şimdi, bu gezegenlerden 2'sinde muhtemel su ve ısı kaynağı bulunabileceğini ve buraların yaşanabilir koşullara sahip olabileceğini öne sürdü.Gezegensel Bilim Enstitüsü’nden Doktor Amy Barr, Macaristan’daki meslektaşlarıyla Trappist-1 sistemindeki gezegenlerin matematiksel bir modelini çıkardı.Modellemeden elde edilen bulgularla bilim insanlarına göre, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su ve hatta gezegenlerden birinde okyanus bulunabilir.Ekip daha sonra, gezegenler üzerindeki muhtemel yüzey sıcaklığını belirlemek için gezegenlerin yörüngelerini modelledi.Barr Guardian’a yaptığı açıklamasında, "Tappist-1 sistemindeki gezegenler yumurta şeklinde değişik bir yörüngede yer alıyor. Yani gezegenler, sistemlerindeki yıldızın yörüngesinde döndükleri her seferde biraz daha esniyor ve genişliyor" dedi.Jüpiter’in uydusu Io’da da, gezegenlerde anlatılan aynı itme-çekme hareketi gerçekleşirken gökbilimciler bu eylemi gelgit sıcağı olarak adlandırıyor. Bu sıcaklık nedeniyle de Io’nun yüzeyi yanardağlar, lav akıntıları ve kalderanın patlamasıyla oluşuyor.Barr, Jüpiter’de gözlemlenen hareketin gezegenlerde de benzer bir şekilde oluştuğunu söylerken, "Yaşanan esneme ve genişleme gezegenin iç yapısında ısınmaya neden olduğu için, gezegenin kendi iç sürtünmesine göre hareket ettiğini düşünüyoruz" dedi.Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları modellemesi çıkarılan sistemdeki gezegenleri sırayla a,b,c,d,e olarak adlandırırken, gelgit sıcağı barındırmaları sebebiyle en yaşanabilir gezegenlerin d ve e gezegenleri olduğunu açıklarken Barr, "makul bir yüzey sıcaklığı" ile bu gezegenlerin "ılıman bölgede" olduğunu söyledi.Gelgit sıcaklığının sadece bir gezegeni ısıtmakla kalmayıp, aynı zamanda gezegenin kimyasını, manto içindeki akışını ve yaşamın gelişmesine müsait şartları barındırması sebebiyle incelenen gezegenlerde gelgit sıcağının var olma olasılığı, bilim insanlarını üzerinde yaşam koşulları bulunan gezegenleri arama ve incelemede teşvik ediyor.Astronomik standartlara göre 40 ışık yılı aslında yakın bir mesafe ancak ortalama hızda bir yolcu uçağıyla gidilmeye çalışılsa, bu noktaya ancak 44 milyon yılda ulaşılabilir.1 ışık yılı 9.5 trilyon kilometreden hesap edildiği takdirde 40 ışık yılı 380 trilyon kilometreye eşit oluyor.