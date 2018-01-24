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Trappist-1 sistemindeki 7 gezegenden 2'si yaşamı destekleyebilecek nitelikte!

NASA geçen yıl, Trappist-1 yıldız sistemi içinde Dünya'ya benzer olabileceği öne sürülen 7 gezegen keşfetmişti. Yapılan incelemelerde, bu gezegenlerden 2'sinin yaşanabilir koşullara sahip olabileceği ortaya çıktı

24 Ocak 2018, Çarşamba 11:44
Trappist-1 sistemindeki 7 gezegenden 2'si yaşamı destekleyebilecek nitelikte!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen yıl, Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamıştı.

Güneş Sistemi dışında, Samanyolu Galaksisi içindeki Kova takımyıldızında bulunan Trappist-1 (Trapezci-1) isimli yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya’ya benzerlik gösterdiği belirtilmişti.

Bilim insanları şimdi, bu gezegenlerden 2'sinde muhtemel su ve ısı kaynağı bulunabileceğini ve buraların yaşanabilir koşullara sahip olabileceğini öne sürdü.
 

MATEMATİKSEL MODELİ ÇIKARILDI


Gezegensel Bilim Enstitüsü’nden Doktor Amy Barr, Macaristan’daki meslektaşlarıyla Trappist-1 sistemindeki gezegenlerin matematiksel bir modelini çıkardı.

Modellemeden elde edilen bulgularla bilim insanlarına göre, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su ve hatta gezegenlerden birinde okyanus bulunabilir.


Gelgit sıcağı barındırmaları sebebiyle Trappist - 1 sistemindeki en yaşanabilir gezegenlerin d ve e gezegenleri olduğu açıklandı 

Ekip daha sonra, gezegenler üzerindeki muhtemel yüzey sıcaklığını belirlemek için gezegenlerin yörüngelerini modelledi.
 

YUMURTA ŞEKLİNDE YÖRÜNGE


Barr Guardian’a yaptığı açıklamasında, "Tappist-1 sistemindeki gezegenler yumurta şeklinde değişik bir yörüngede yer alıyor. Yani gezegenler, sistemlerindeki yıldızın yörüngesinde döndükleri her seferde biraz daha esniyor ve genişliyor" dedi.

Jüpiter’in uydusu Io’da da, gezegenlerde anlatılan aynı itme-çekme hareketi gerçekleşirken gökbilimciler bu eylemi gelgit sıcağı olarak adlandırıyor. Bu sıcaklık nedeniyle de Io’nun yüzeyi yanardağlar, lav akıntıları ve kalderanın patlamasıyla oluşuyor.
 

ESNEME VE GENİŞLEME İÇ YAPIDA ISINMAYA NEDEN OLUYOR


Barr, Jüpiter’de gözlemlenen hareketin gezegenlerde de benzer bir şekilde oluştuğunu söylerken, "Yaşanan esneme ve genişleme gezegenin iç yapısında ısınmaya neden olduğu için, gezegenin kendi iç sürtünmesine göre hareket ettiğini düşünüyoruz" dedi.
 

EN YAŞANABİLİRLERİ D VE E


Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları modellemesi çıkarılan sistemdeki gezegenleri sırayla a,b,c,d,e olarak adlandırırken, gelgit sıcağı barındırmaları sebebiyle en yaşanabilir gezegenlerin d ve e gezegenleri olduğunu açıklarken Barr, "makul bir yüzey sıcaklığı" ile bu gezegenlerin "ılıman bölgede" olduğunu söyledi.

Gelgit sıcaklığının sadece bir gezegeni ısıtmakla kalmayıp, aynı zamanda gezegenin kimyasını, manto içindeki akışını ve  yaşamın gelişmesine müsait şartları barındırması sebebiyle incelenen gezegenlerde gelgit sıcağının var olma olasılığı, bilim insanlarını üzerinde yaşam koşulları bulunan gezegenleri arama ve incelemede teşvik ediyor.
 

UÇAKLA GİDİLİRSE YOLCULUK 44 MİLYON YIL SÜRER


Astronomik standartlara göre 40 ışık yılı aslında yakın bir mesafe ancak ortalama hızda bir yolcu uçağıyla gidilmeye çalışılsa, bu noktaya ancak 44 milyon yılda ulaşılabilir. 
 

380 TRİLYON KİLOMETRE UZAKTA


1 ışık yılı 9.5 trilyon kilometreden hesap edildiği takdirde 40 ışık yılı 380 trilyon kilometreye eşit oluyor.

 


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