Tren 25 saniye önce kalktı! Şirket özür diledi!

Dakikliği ile bilinen Japonlar trenin 25 saniye önce kalkması ile firmayı şikayet yağmuruna tuttu.

Olay, Japonya'nın Shiga bölgesinde bulunan Nogotawa tren istasyonu durağında gerçekleşti. Aceleci makinist treni kalkması gereken süreden 25 saniye önce hareket ettirdi. Bu nedenle trene yetişemeyen yolcular West Japan Airways adlı firmayı şikayet yağmuruna tuttu.

BİR SONRAKİ TREN 6 DAKİKA SONRA

Bir sonraki tren 6 dakika sonra hareket edecekti. Ancak bu durum bile şikayetlerin önünü kesemedi. Zor durumda kalan şirket çareyi özür metni yayınlamakta buldu.