Trenin çarptığı işitme engelli kız hayatını kaybetti

Dinar ilçesi Yaka köyü sınırlarında meydana geldi. Eskişehir-Denizli seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yolcu treni, rayların karşısına geçmek isteyen işitme engelli Döndü Y.’ye çarptı.
AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Çarpmanın etkisiyle tren yolunun kenarına savrularak ağır yaralanan işitme engelli kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trenin çarptığı talihsiz işitme engelli kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mine Bozkurt