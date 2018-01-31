Trenin çarptığı işitme engelli kız hayatını kaybetti

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Mine Bozkurt

Dinar ilçesi Yaka köyü sınırlarında meydana geldi. Eskişehir-Denizli seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yolcu treni, rayların karşısına geçmek isteyen işitme engelli Döndü Y.’ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle tren yolunun kenarına savrularak ağır yaralanan işitme engelli kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Trenin çarptığı talihsiz işitme engelli kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.