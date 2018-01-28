Trenin önüne itti, 'Şeytanın emrini yerine getirdim' dedi!

Sao Paulo'
da yaşanan olayda, raylardaki boşluğa düşen genç kadın, inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı.
“ŞEYTANIN EMRİNİ YERİNE GETİRDİM”
Metro
istasyonunda bekleyen kadını iten adam, güvenlik görevlileri tarafında yakalanarak polise teslim edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen kişi, “Şeytanın emrini yerine getirdim.” dedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Raylardaki boşluğa düşen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.
İHA
Nazlı Erdol