Trenin önüne itti, 'Şeytanın emrini yerine getirdim' dedi!

“ŞEYTANIN EMRİNİ YERİNE GETİRDİM”



SAĞLIK DURUMU İYİ

Nazlı Erdol

da yaşanan olayda, raylardaki boşluğa düşen genç kadın, inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı.istasyonunda bekleyen kadını iten adam, güvenlik görevlileri tarafında yakalanarak polise teslim edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen kişi, “Şeytanın emrini yerine getirdim.” dedi.Raylardaki boşluğa düşen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.