Triatlon Avrupa Kupası Alanya’da koşulacak

Türkiye Triatlon Federasyonu başkanlığına seçilen Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu arasında Triatlon Avrupa Kupası’nın Alanya’da yapılması için protokol imzalandı. Protokol törenine Belediye Başkan Adem Murat Yücel ve Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın yanı sıra Alanya Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı ve yarışma direktörü Mehmet Zafer Peker, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, Federasyon yönetim kurulu üyesi Süleyman Sönmez ve Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur katıldı.

’TRİATLON BU ŞEHRİN BİR SEMBOLÜDÜR’

Töreden konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın 22-23 Eylül günlerinde yapılacak Triatlon Avrupa Kupası’nın yanı sıra Türkiye Triatlon Finalleri’ne de ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu yıl 28’incisi koşulacak Triatlon Avrupa Kupasına, Aquatlon Türkiye Şampiyonası ve Triatlon Türkiye Finalleri’nin de eklenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yücel, "27 yıldır bu şehirde gerçekleştirilen triatlon organizasyonu bu yıl da birbirinden renkli ve heyecanlı anlara sahne olacak. Bu şehrin sembolü haline gelen organizasyonda bu yıl Avrupa Kupası Büyükler Yarışı, Avrupa Gençler Kupası ve Türkiye Finalleri koşulacak. 22-23 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz 28. Alanya Uluslararası Triatlon Şampiyonası’nın şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

’ALANYA, TÜRKİYE’DE TRİATLONUN DOĞDUĞU YERDİR’

Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya da Alanya’nın triatlon camiası adına çok önemli bir yer olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Alanya, triatlon camiası için her zaman çok önemli bir yer olmuştur. Çünkü Alanya, triatlonun Türkiye’de doğduğu yerdir. Ben de 1993’te burada triatlon koşmuştum. Bu yüzden hem benim hem de yönetimimiz için Alanya çok önemli. Geçen sene bir aksilik olmuş. Bir ara verilmiş. Bu sene biz Alanya’nın triatlon organizasyonunun daha iyi olması için uluslararası yarışın yanı sıra Türkiye final ayağını da buraya aldık. İkisi birlikte bu şehirde yapılacak. Çok ciddi bir katılım olacağını düşünüyoruz. Alanya’nın hem altyapısıyla hem de tecrübesiyle bu organizasyonu çok rahat yapabileceğini düşünüyorum. Alanya ve triatlon camiası için şimdiden hayırlı olsun." DHA



