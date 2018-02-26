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Trivela nedir? Ricardo Quaresma'nın en iyi trivela golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın yıldızı olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, attığı golle yeniden futbolun en şık kavramını hortlattı: Trivela nedir? 

Trivela nedir? Ricardo Quaresma'nın en iyi trivela golleri
Portekiz'in süper yıldızı Beşiktaşlı Ricardo Quaresma deyince akla gelen ilk futbol kavramı kesinlike 'trivela'

Portekizce kökenli bir kelime olan Trivela, 3 parmak anlamında gelen ‘tres dedos’ teriminden türemiştir. Bir futbol terimi olarak karşımıza çıkan trivela kısaca ayağın dışıyla yapılan bir futbol hareketi ve topa vuruş tekniğidir.
 

TRİVELA KULLANAN TÜRK FUTBOLCU: ÜMİT ÖZAT


Doğru bir şekilde uygulandığında göz zevkine hitap eden bu hareketi çok az sayıda futbolcu uygulayabilmektedir. Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Portekizli milli futbolcu Ricardo Quaresma ile özdeşleşen trivela tekniği, Alman eski milli futbolcu Franz Beckenbauer’in de kullandığı bilinen bir tekniktir. Türk futbolundan da bu tekniği kullananlar var. Fenerbahçe'nin milli yıldızı eski futbolcu Ümit Özat, bazı maçlarda bu teknikle birçok asiste imza attı.
 

TRİVELA YAPMAK İÇİN...


Trivela tekniği ile yapılacak olan vuruşlarda topa tam merkezine gelecek şekilde ayağın dışıyla sertçe vurulması gerekir. Bu vuruş gerçekleştirilirken şut gerçekleştirilecek olan ayağın çok güçlü olması gerekir. Bunun için topa vurmayacağınız diğer ayağınızı yere sağlam basmanız şarttır.

Ricardo Quaresma'nın attığı en iyi 5 trivela golü:



Bu şekilde topa sanki falso veriyormuşçasına ayağınızı biraz eğerek karşı takımın oyuncularını şaşırtılır. Atmak istenilen yöne doğru ayak çevrilerek topa vuruş yapılır. En doğru şekli hareketli topa uygulandığı zaman ortay çıkmaktadır. Duran toplarda genelde uygulanmayan trivela tekniği çok zor bir vuruş taktiğidir. Ayak çevrilerek uygulandığı için topun istenilen yere atılması zorlaşır. Bu nedenle üzerinde çok fazla çalışılması ve antreman yapılması gereklidir.

Ayrıca UEFA bu göz dolduran hareketi daha da yaygınlaştırmak için eğitim amacıyla bulundurduğu videolar arasında da Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma’nın eğitim verdiği videoyu da eklemiştir.


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