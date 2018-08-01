Troia Festivali 55 yaşında

Dünyaca ünlü pek çok sanatçının performanslarını sergileyeceği festivalde bu sene Troia Yılı kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından sipariş edilen bir opera da yer alacak. ‘Muhteşem Süleyman’ ve ‘Kösem Sultan’ isimli operalarıyla tanınan sanatçı Tevfik Akbaşlı tarafından bestelenen, Aytaç Manizade yönetiminde sergilenecek ‘Troia Efsanesi Operası Çimenlik Kalesi’nin büyülü atmosferinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Bu sene sahne alacak isimler arasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın yanı sıra ‘Big Band’ müziğinin günümüz Fransız temsilcilerinden Dany Brillant da yer alıyor. Ayrıca, ‘Ağlayan Çayır’ın aralarında bulunduğu filmlerin soundtrack’leriyle tanınan sanatçı Eleni Karaindrou ve Senfoni Orkestrası da festivalde olacak. Yanı sıra, Dina Ensemble, Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, Erol Evgin, Mehmet Erdem, Resul Dizdar, Rubato, Boğaz Saz Grubu, Hedon Orkestrası ve Fevzipaşa Dans Grubu da programda yer alıyor.

55. Uluslararası Çanakkale Troia Festivali etkinlikleri Çimenlik Kalesi, Özgürlük Parkı, Amfi Tiyatro, Çağlar Kaynak Basket Sahası, Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüp- hanesi’nde düzenlenecek.

Festival kapsamında Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü bu yıl 10 Ağustos Cuma akşamı Troia Antik Kenti’nde Haluk Şahin’e takdim edilecek. Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek söyleşilerin bu yılki konukları Fecri Polat, Haluk Şahin, Levent Üzümcü ve Ataol Behramoğlu olacak. Festival kapsamında düzenlenen sergiler Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüphanesi’nde düzenlenecek. Festival boyunca üç ayrı tiyatro oyunu da seyircileri ile Amfi Tiyatro’da buluşacak.