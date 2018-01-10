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Tropikal suların sakini Antalya Körfezi'nde

Tropikal sularda yaşayan ve Antalya'da ilk kez görülen okyanus balon balığı, parakete yöntemiyle 160 metre derinlikte yakalandı

Tropikal suların sakini Antalya Körfezi'nde
Bilimsel adı "lagocephalus lagocephalus" olan, aslında tropikal sularda yaşayan ve Antalya'da ilk kez görülen okyanus balon balığı, balıkçılar tarafından parakete yöntemiyle 160 metre derinlikte yakalandı.

Gazipaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendisi Talip Özgen, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu'nu arayarak ilçede balıkçılık yapan Veli Yılmaz'ın yakaladığı balığın, diğer balon balıklarına göre farklı bir tür olabileceğini iletti.

Önce kendisine ulaştırılan fotoğrafı inceleyen Gökoğlu, bu türün bilimsel adı "lagocephalus lagocephalus" olan okyanus balon balığı olduğunu belirledi.

Doç. Dr. Gökoğlu, balığı incelemek üzere fakülteye getirttiğini, balıkçıların karın bölgesindeki keskin iğnelerine dokunmaya bile cesaret edemediklerini söyledi. 

Balığın sırtının okyanus renginde olduğunu ve bu türün derin sularda yaşadığını ifade eden Gökoğlu, "Gazipaşa ilçemizde 160 metre derinlikte parakete yöntemiyle yakalanmış. Kıyılarımızdaki balon balığı türü bununla birlikte 8'e yükseldi. Dış rengi, büyüklüğü ve balon kısmındaki güçlü dikenleri ile diğer türlerden ayrılan bir balık. Diğerlerinde ele zarar vermeyecek dikenler var ama bu türde ise dış yüzeydeki dikenler eli parçalayabilecek şekilde. Balıkçılar da şaşırıp, korkmuşlar." dedi.

AA


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