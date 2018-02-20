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TRT 1 Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm 2. fragmanı (Sadettin Köpek öldü mü)

Her Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un 107. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 106. son bölümde bildiğiniz üzere Sadettin Köpek öldü mü, ölmedi mi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul 107. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde olacaktır. Dizide en dikkat çeken sahneler 107 . bölümün geniş özeti ve tamamı posta.com.tr'de yer almaktadır. Ares'i yakalayıp zindana attıran Ebu Mansur, Ertuğrul'un oğlunun canına kast eden Ares'i Ertuğrul'a devreder. Zindanda ölmeyi bekleyen Ares, iyice bilenir ve intikam yemini içer. Ertuğrul ise Ares'i özgür bırakır. İşte 107. bölümün 2. fragmanından şoke eden anlar.İşte Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili ayrıntılı bilgiler...
 

20 Şubat 2018, Salı 14:06
TRT 1 Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm 2. fragmanı (Sadettin Köpek öldü mü)
Diriliş Ertuğrul'un merak edilen 107. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ertuğrul'un son 106. bölümünde nefesleri kesen final sahnesi 107. bölümü de beraberinde meraklandırdı ve vatandaşlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yayınlanmadı mı sorusu merak konusu oldu. Sadettin Köpeğin hainlikleri teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Hain köpeğin kellesi ne zaman alınacağı da meraklandırdı. Sadettin Köpeğin ölüp ölmediği 107. bölüm fragmanında sinyalleri verildi. 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107. YENİ BÖLÜM  NE ZAMAN?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 107.bölümü 21 Şubat çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

ERTUĞRUL ARES'İ ÖZGÜR BIRAKIYOR! 107. 2 FRAGMAN

Diriliş Ertuğrul 107. bölümün 2. fragmanında izleyiciyi adeta şoke eden bir gelişme yaşanır. Ares'i yakalayıp zindana attıran Ebu Mansur, Ertuğrul'un oğlunun canına kast eden Ares'i Ertuğrul'a devreder. Zindanda ölmeyi bekleyen Ares, iyice bilenir ve intikam yemii içer. Ertuğrul ise Ares'i bağışlar. İşte 107. bölümün 2. fragmanından şoke eden anlar.





Diriliş Ertuğrul dizisi 106. Bölüm izleme linki trt1Diriliş Ertuğrul dizisi 106. Bölüm izleme linki trt1



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 

Emir Sadettin'in oyunu sona ermiştir. Batır zayil olmuştur. Sultana söyleyecek söz bulamayınca ortalık kızışmış ve Sadettin idam makamına gelmiştir.

Ares bildiklerini anlatır ve Sadettin'in suçu ortaya çıkar. O sırada sultanın eşi de gelir. Bu olaya seyirci kalacak hali yoktur çünkü oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tek başına sultan olamaz.

Sadettin oradan kurtuluyor. Onu kurtaran kişi sultanın eşi. Emir Sadettin Köpek gözyaşları içinde tutuklanır fakat ölmeyecektir. 

Sultanın eşi Sadettin Köpeği Gıyaseddin Keyhüsrev'i başa geçirmek için kullanacak ve sonrada işini bitirecektir.  Ertuğrul Bey, Ares'i bildiği herşeyi anlatması halinde canını bağışlayacağını söylemişti. Lakin Ares'i Hafsa ve Aslıhan Hatun'u kurtarmak için kullanabilir. 

Ertuğrul Bey “Bir Ertuğrul ölür bin Ertuğrul doğar. Tüm cihan kimin kellesi gidecek görür” diyerek düşmanlarına yine korku salacak.. 


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