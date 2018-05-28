TRT aracına saldırıya soruşturma

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca saldırıyla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

28 Mayıs 2018, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2018, Pazartesi 17:59
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Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ilçedeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırının görüntülerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer almasının üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin kamera görüntülerininin inceleneceği, TRT çalışanlarının ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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