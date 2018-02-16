15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TRT Çocuk'taki Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi

TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘İstanbul Muhafızları’ adlı çizgi filmin bir bölümünde, kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına ‘Gazi Mustafa Kemal’ imzası atılmasına RTÜK ceza vermedi.

TRT Çocuk'taki Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok’un dilekçesi sonrasında RTÜK, konuyu gündemine alırken, olayla ilgili bir uzman raporu hazırlandı.


Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Raporda, programdaki bölümler anlatılarak özetle şu görüşe yer verildi:

“Neher Prodüksiyon tarafından yapılan açıklamada, ‘İlgili görsel ekranda bir saniyeden az süre kaldığı için fark edilmemiştir. Benzer bir durumun tekrar etmemesi için gereken önlemler alınmış ve hukuki süreç başlatılmıştır’ denildi. Saniyelik bu hata, izleyicinin de şimdiye kadar dikkatini çekmemiştir. Bu yanlışlığın sehven yapıldığı ve ihlal olmadığı değerlendirilmektedir.”



TRT O BÖLÜMÜ YOUTUBE'DAN SİLMİŞTİ 


Sahneler kamuoyuna yansıdıktan sonra büyük tepki gösterilmiş, çizgi filmin yapımcısı Neher Prodüksiyon, “Sehven yapılan hata” olduğunu belirterek özür dilemişti. TRT, tepkiler üzerine çizgi filmin bu bölümünü Youtube’daki kanalından silmişti. TRT’nin video kanalında, “Bu video, TRT tarafından bulunulan bir telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” ifadesi yer almıştı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu

Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu
Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı

Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı
E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!

E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!
İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı

İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş: Hükümetle irtibatlı Kandil'e gidiyorduk

Selahattin Demirtaş: Hükümetle irtibatlı Kandil'e gidiyorduk
Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme
Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz

Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz
Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı

Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı
Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu

Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu
Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı

Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı