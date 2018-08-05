Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

'AKIL DIŞI BİR İFTİRA'

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.