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TRT'nin eski spikeri Orhan Ertanhan'ı sosyal medyada öldürdüler

Eski TRT çalışanları, Facebook'ta Orhan Tan'ın öldüğünü birbirlerine duyurmaya başladılar. Anca bu isim git gide eski TRT spikeri Orhan Ertanhan'a dönüştü. Ardından sosyal medya bu haberle çalkalanmaya başladı ancak ölen Orhan Ertanhan değil Orhan Tan'dı

26 Aralık 2017, Salı 14:01
TRT'nin eski spikeri Orhan Ertanhan'ı sosyal medyada öldürdüler
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, sosyal medyanın son kurbanının TRT'nin eski spikeri Orhan Ertanhan olduğunu köşesine taşıdı.

Ali Eyüboğlu, eski TRT çalışanlarının Facebook'ta Orhan Ertanhan'ın öldüğünü yaydıklarını ancak ünlü
spikerin hayatta olduğunu vurguladı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "TRT’nin eski spikerini yaşarken öldürdüler" başlıklı o bölüm:
İsimlerin, sözlerin kulaktan kulağa nasıl değiştiğinin ve “halk gazeteciliği”nin son kurbanı Orhan Ertanhan oldu. TRT emeklileri Fecabook’ta onu yaşarken öldürdü!



Nasıl mı oldu bu?

Eski TRT çalışanları, mesai arkadaşlarından Orhan Tan’ın öldüğünü birbirine haber vermeye başlar. Çok geçmeden Orhan Tan, Orhan Ertanhan olur…

Eski TRT’cilerin “kara haber”i çabuk yayılır ve Facebook’un en çok yorumlanan paylaşımları arasına girer.
Facebook’ta öldürüp, cennete yolladıkları Ertanhan’la, merhum TRT’ciler Mesut Mertcan ve Cenk Koray’a selam gönderenler bile oldu.

Facebook’ta bunlar olurken evinde banyo yaptığı için sessize aldığı cep telefonuna bakan Ertanhan, onlarca cevapsız çağrı görünce şaşırır. “Ne oldu da bu kadar insan aradı?” diye merak edip, hepsini döner, ama çoğu, korkudan olsa gerek telefonu açamaz.

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