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TRT programcısı Erdal Şimşek tutuklandı

Hayali ihracat suçlaması ile tutuklanan Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin'e ilişkin soruşturmanın devamında flaş gelişme... Kendilerini MİT mensubu gibi tanıtıp iş adamlarına yönelik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana Bereket Öner ve TRT programcısı Erdal Şimşek tutuklandı. İki isim, Silivri Cezaevi'ne götürülüyor.

TRT programcısı Erdal Şimşek tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada gözaltılar olmuştu.Şüphelilerden bazıları, İstanbul’un yanı sıra, Konya, Çorum, Mersin, Antalya’da çok sayıda iş insanını dolandırmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan Erdal Şimşek’in ise Milat gazetesi yazarı olduğu öğrenildi. Milat gazetesi yazarı Erdal Şimşek aynı zamanda TRT Kürdi kanalında program yapıyor.  

Hakkında, dolandırıcılık, yağma, darp, tehdit, evrakta sahtecilik suçlaması ile çok sayıda soruşturma yürütülen Bereket Öner (34), emniyet ifadesinde Recep Ercan Keskin ve Erdal Şimşek ile bir araya gelerek B. K. isimli iş insanı hakkında savcılığa verdikleri dilekçenin nasıl hazırlandığını anlattı.



Öner; Keskin ile birlikte buluştuğu Şimşek’in kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını ancak, gerçekte durumun öyle olmadığını bir kaç gün sonra anladığını anlattı. Öner, iş insanı B.K. hakkında savcılığa verilen dilekçenin Keskin’in ofisinde hazırlandığını anlattı. Öner, Keskin’in, söz konusu dilekçeyi savcılığa vermesi halinde yüklü miktarda para alacağı vaadinde bulunduğunu öne sürmüştü.


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